La scena LGBT ha scioccato gli spettatori e la produzione ha reagito

Uscita al cinema l’8 giugno. mondo giurassico : mondo dopo È stato un enorme successo al botteghino mondiale. Ciò è in parte dovuto al fatto che chiude gli alti”.globalismo” iniziato con mondo giurassico nel 2015, e che unisce la prolificità delle licenze, i tre personaggi del primo adattamento diretto da Steven Spielberg nel 1993 (Sam Neil, Jeff Goldblum e Laura Dern).

ma, non senza critiche, esattamente il contrario. Citiamo segnali eccessivi, ridimensionamento a volte discutibile e uno scenario complesso.

Scambio di baci, le polemiche si gonfiano

Serie di animazione di oggi Saldatura giurassica: accampamento del Cretaceo È stato trasmesso su Netflix, cosa che ha fatto infuriare il pubblico. Succede prima, durante e dopo il primo mondo giurassico, mentre fugge da Indominus Rex, e segue un gruppo di adolescenti che cercano di sopravvivere mentre provano una delle attrazioni del parco. Ma anche i mesi che seguirono questi eventi.

Poiché la serie si sta attualmente avvicinando alla fine con una quinta e ultima stagione, La serie dell’episodio 9 ha appena creato una controversia. Yaz e Sami, infatti, sono due protagonisti di una serie animata Baciatevi e parlate dei sentimenti reciproci.



La sequenza non passa con alcuni fan che Hanno espresso la loro insoddisfazione sulle reti. Secondo loro, questo tipo di contenuto sostiene la diversità di genere Non adatto a un pubblico giovane.

“Diversità e inclusione ci rendono tutti più forti”

Scott Karimi è il produttore della serie Deve spiegarsi difendendo il suo programma Durante un colloquio con Risorse sui fumetti.

La diversità e l’inclusione ci rendono tutti più forti. Migliora le storie e rende le persone migliori. Per noi è importante essere parte di quel cambiamento. Sono contento che abbiamo raccontato la storia nel modo in cui volevamo che fosse raccontata… Abbiamo lavorato con un consulente di GLAAD. Volevamo dire qualcosa di reale”. “L’animazione per tutte le età ha sempre riguardato la difficoltà di essere un bambino. Se un giovane spettatore può gestire la nostra storia e conoscere questi personaggi, indipendentemente dalla loro razza, genere, religione o orientamento sessuale, è quello che vogliamo”.

Buzz Lightyear, in poi…

Questa non è la prima volta che uno spettacolo animato per tutto il pubblico include relazioni omosessuali e suscita polemiche. film di recente brusio di un fulmine Boicottato in almeno 14 paesi in Medio Oriente o in Asia. la ragione ? Lo scambio di baci tra due donne.

la pellicola sempre dritto di Pixar Studios ha suscitato polemiche anche nel 2020, quandoUn agente di polizia donna discute della sua sessualità : « Non è facile essere un giovane genitore. La figlia della mia ragazza mi fa tirare i capelli. Ciò ha portato Arabia Saudita, Kuwait o Qatar a vietare il film.

lo scorso marzo, Una lettera aperta dello staff di un famoso studio di animazione che coinvolge il suo proprietario, Disney, per censurare qualsiasi accenno di gay o lesbiche nei loro film. Tuttavia, avere personaggi gay costante dal 2017 Nei cartoni animati in studio dalle grandi orecchie. Il dibattito tra progressisti e conservatori è sempre acceso.