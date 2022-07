Due leggende nel backstage del WWE SummerSlam

Siamo a poche ore dall’inizio del main show di WWE SummerSlam 2022 e stiamo imparando tramite PWInsider che ci sono due leggende dietro le quinte del Nissan Stadium di Nashville.

In effetti, la loro fonte lo conferma l’Undertaker et Edge Sono in campo per l’evento. Per The Undertaker, la notizia non sorprende dal momento che ha fatto il suo primo spettacolo per singolo questo fine settimana per la WWE come parte delle celebrazioni della WWE. Possiamo immaginarlo venire a trascorrere del tempo con i suoi amici e godersi lo spettacolo.

Diversa, invece, la situazione per Edge. Nelle ultime settimane, vi abbiamo detto su Catch-Newz che il piano iniziale era di riportarlo a RAW pre-SummerSlam e coinvolgerlo in PLE, ma il team creativo ha cambiato il piano. Pertanto, la sua presenza dietro le quinte di SummerSlam potrebbe indicare che il suo debutto avrà finalmente luogo durante SummerSlam. Dovremo guardare lo spettacolo per ottenere la risposta finale.

Inoltre, non sono gli unici dietro le quinte. C’è anche mistero È presente anche se non è sulla mappa. PWInsider spiega che sarà sui nostri schermi nonostante tutto. Al momento è impossibile sapere se sarà presente per un’intervista o se interferirà con Seth Rollins. Anche per lui sarà necessario assistere allo spettacolo per avere la risposta definitiva.

Per quanto riguarda la classifica delle partite, la classifica completa non è ancora disponibile, ma è stato confermato che Becky Lynch vs. Bianca Belair aprirà i festeggiamenti. Per la fine dello spettacolo, Liv Morgan vs. Ronda Rousey concluderà la serata con l’ultimo main event tra Brock Lesnar e Roman Reigns per concludere la serata.

Credito immagine: WWE