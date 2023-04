“È convinta che questo sia vero.”

Per diversi mesi, Muriel ha preso in considerazione conversazioni con il suo cantante preferito, Patrick Bruel. Jean-Luc, suo marito, è venuto a conoscenza di questa avventura quando sua moglie ha dovuto essere portata in ospedale dopo una brutta frattura. Le sue condizioni erano tali che il suo telefono era spento. Abbiamo dovuto aprirlo e vedendone il contenuto abbiamo scoperto il vaso di rose”, racconta Jean-Luc a RTL Info.

Quello che scopre sul suo telefono è terrificante. La persona che afferma di essere Patrick Bruel gli invia regolarmente dichiarazioni d’amore, ma anche richieste di denaro. In totale, Muriel è stata truffata per quasi 9.000 euro! Possiamo leggere messaggi come: “Baby, ecco il link per fare nuove ricariche” o anche “Ti amo baci”. “È convinta che sia reale”, dice.