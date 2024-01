MediaSpec in arrivo. Il database MediaSpecs diventa mobile!

{Fornito da Mediaspecs}

Cercare, lavorare e pianificare nel database ora è più semplice! Mentre prima dovevi sederti davanti al tuo computer per accedervi facilmente, ora puoi accedere al database dal tuo smartphone o tablet tramite il sito web con il solito login. Insomma, MediaSpecs è ora disponibile anche in viaggio.

Necessità di consultare le informazioni all'ultimo minuto Sulla strada Dal tuo incontro? Quanto costa la classifica su questo sito? Quali dimensioni dovrei fornire per mezza pagina in questa rivista? Chi è la persona di contatto di questa azienda? Quali agenzie offrono pubblicità sui sacchetti del pane? Oppure: quali media vengono considerati nel piano media?

Tutte le informazioni che puoi trovare nel database del tuo computer, oltre a tutte le modifiche che puoi apportare sul tuo computer, ora puoi apportarle dal tuo dispositivo. telefono intelligente O il tuo Ondaovunque tu sia.

Team IT di Specifiche dei supporti Non abbiamo lasciato nulla di intentato per fornirti un database con funzionalità reattive.

Per aiutarti a iniziare subito con smartphone e tablet, qui il team ti dice dove troverai gli elementi di navigazione più importanti:

Filtri : Sempre a sinistra, ora in alto dietro il pulsante blu

: Sempre a sinistra, ora in alto dietro il pulsante blu Schede Media – Persone – Aziende : Sempre in alto a destra, ora dietro il pulsante blu

: Sempre in alto a destra, ora dietro il pulsante blu Menù di navigazione (sito web/database) : Sempre in alto, ora a destra dietro il menu degli hamburger in bianco e nero

: Sempre in alto, ora a destra dietro il menu degli hamburger in bianco e nero Selezioni e piani dei media : Ancora in alto, ora dietro il menu a discesa verde

: Ancora in alto, ora dietro il menu a discesa verde Personalizzazione : Con i chiodi di garofano: riduci ciò che non ti serve ed espandi ciò che ritieni utile

Prova tu stesso l'aspetto del database mobile MediaSpecs Collegandosi tramite il proprio smartphone o tablet al sito. Oppure dai una rapida occhiata riducendo a icona la finestra del browser sul tuo computer desktop.