Correre da soli piace meno ai giovani: ecco le tendenze running 2023

È quanto emerge dal trend report pubblicato da Strava per il 2023 e da un ampio sondaggio condotto tra 6.990 persone attive, presenti o meno, sul social network per atleti che riunisce più di 120 milioni di utenti in tutto il mondo . .

La corsa è ancora lo sport più popolare

Numeri Strava 2023. © Strava

Sulla base dei risultati, Strava ha evidenziato le tendenze generali tra le persone attive di tutte le generazioni nell’ultimo anno.

Se i comportamenti e le abitudini della Generazione Z (le persone nate tra il 1997 e il 2010) differiscono da quelli delle altre generazioni, lo stesso vale per le loro motivazioni quando si tratta di mantenersi attivi.

Ad esempio, più della metà degli atleti Strava afferma di essere più motivato da amici o familiari che fanno esercizio fisico, e il 77% degli atleti della generazione Z afferma di sentirsi più vicino agli altri quando vede le attività dei propri amici o dei propri cari sul social network. .

Al contrario, e questo può sorprendere, troviamo celebrità e influencer in fondo alla lista delle persone motivazionali! Questo vale anche per la Gen Z e i Millennials.

I giovani si allenano meno da soli

Più socievole, la Generazione Z ha il 29% di probabilità in più rispetto ai Millennial di fare attività fisica con qualcun altro di tanto in tanto. La sana concorrenza che ne deriva potrebbe essere la ragione. Infatti, gli atleti della Gen Z hanno il 31% in meno di probabilità di fare attività fisica principalmente per la salute rispetto ai Millennials o alla Gen Z per le prestazioni atletiche.

Numeri Strava 2023. © Strava

Il lavoro, il primo ostacolo

Per quanto riguarda gli ostacoli all'esercizio fisico e al mantenimento di una routine sportiva, più di due terzi degli atleti di tutte le generazioni hanno citato innanzitutto la mancanza di tempo dovuta ad esigenze professionali.

Tuttavia, le esigenze lavorative non hanno impedito agli atleti della generazione Z di Strava di raggiungere i propri obiettivi di fitness. Sebbene nel 2023, il 39% abbia iniziato un nuovo lavoro e il 30% si sia trasferito altrove, hanno il 32% di probabilità in più rispetto alle altre generazioni di dichiarare di essere fisicamente più in forma rispetto allo scorso anno.

Animali, caldo e insicurezza influenzano le nostre abitudini

Altre importanti motivazioni e ostacoli emergono tra le persone attive:

IL animali da fattoria Far uscire di casa gli atleti: il 76% degli atleti con animali domestici afferma che i loro cani li aiutano a entrare in casa e senza di loro rimarrebbero a casa. Ma rende anche l’esercizio fisico più divertente.

Numeri Strava 2023. © Strava

A' assenza di sicurezza E il Responsabilità domestiche Possono rappresentare un ostacolo all’attività fisica: su Strava gli uomini hanno il 13% in più di probabilità rispetto alle donne di citare le responsabilità domestiche come un ostacolo. Nel frattempo, le donne hanno il 9% in più di probabilità rispetto agli uomini di citare la mancanza di luoghi sicuri dove fare esercizio.

IL Cambiamento climatico Influisce sulle nostre abitudini di allenamento: il 75% degli atleti registrati su Strava ha affermato che il caldo estremo ha influenzato i loro programmi di allenamento nel 2023 – e il 27% di loro è stato influenzato dalla scarsa qualità dell’aria.

IL Playlist Sono partner di allenamento affidabili, anche se a volte mancano di varietà: il 43% dei gen

