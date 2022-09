Mbappe e FFF, il confronto continua: la star del Paris Saint-Germain rifiuta di partecipare al servizio fotografico Blues di martedì

La stella della nazionale francese e del Paris Saint-Germain “e i suoi rappresentanti (…) si rammaricano profondamente che non sia stato possibile raggiungere un accordo, come richiesto, prima delle finali dei Mondiali” su questo tema che già ha suscitato polemiche in Marzo.

Nel corso di vari incontri, i consulenti di Mbappe, in particolare il suo avvocato, Delphine Verheiden, con i vertici della Federcalcio francese hanno potuto “esporre la loro posizione sulla necessità di modificare l’accordo che disciplina i termini di utilizzo della sua immagine”, il comunicato stampa continua. Sembra che un accordo sia stato raggiunto all’inizio di giugno.

Ma Noel Le Graet, presidente della Federcalcio francese, ha spiegato lunedì a L’Equipe che “non cambierà nulla da qui alla Coppa del Mondo”.

Queste affermazioni “restituiscono le discussioni dopo i Mondiali, Kylian Mbappé, fedele alle sue posizioni, e come ha spiegato alla Federazione, quindi ha deciso di non partecipare alla sessione fotografica prevista per domani (martedì)”.

La dichiarazione conclude che questa decisione “chiaramente non mette in discussione il suo pieno impegno e determinazione nel contribuire al successo collettivo della nazionale per i prossimi importanti eventi sportivi”.

Alla domanda, FFF non ha reagito a metà pomeriggio. Noel Le Grat e il direttore marketing François Vasseur sono attesi nel pomeriggio a Clairefontaine, dove incontreranno i giocatori, abbiamo appreso da una fonte che conosce la questione.