Maxim, 24 anni, non ha dato segni di vita al suo entourage dopo una serata in un bar

Dov’è Maxime Bluchard? Da sabato sera a domenica, questo 24enne, che vive a Valenciennes, non ha dato segni di vita a chi lo circondava. Quella sera «era fuori all’Opera Bar di Valenciennes con un amico», spiega il suo migliore amico che ha lanciato sui social una testimonianza chiamata. Da allora, i parenti non hanno ricevuto alcuna notizia. Il suo telefono è stato trovato, smarrito o lasciato alla fermata del tram di Santa Caterina quella notte. Successivamente, uno dei suoi parenti è andato più volte a casa sua ma ha trovato la porta chiusa, secondo una fonte vicina alle indagini. I vigili del fuoco sono tenuti ad aprire la porta ma non c’è nessuno all’interno. “Un’indagine della polizia è stata avviata sull’inquietante scomparsa nel processo.

Secondo i parenti che hanno affollato i social network, Maxime Blouchard indossava “Pantaloni cargo Calvin Klein blu scuro, giacca di jeans nera tinta unita” con un colletto di montone nero. E anche scarpe da ginnastica ai piedi. “Aveva i capelli lunghi e lisci raccolti all’indietro”. Molto preoccupato, creò l’entourage a Pagina Facebook dedicata alla scomparsa di Maxime Blouchard. In meno di 24 ore, la loro chiamata a testimoniare è stata condivisa più di 18.000 volte.