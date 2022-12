Stati Uniti: la Trump Organization dichiarata colpevole di evasione fiscale

L’azienda di famiglia del miliardario ed ex presidente Donald Trump è stata giudicata colpevole di tutte le accuse.

Inserito il 6/12/2022 alle 22:18 Tempo di lettura: 2 minuti



IlIl procuratore generale di Manhattan Alvin Bragg ha annunciato che l’azienda della famiglia Trump, gestita da Donald Trump, è stata dichiarata colpevole martedì di frode finanziaria e fiscale al termine di un processo a New York in cui l’ex presidente repubblicano non è stato processato.







La giuria, che si è ritirata lunedì per deliberare dopo più di un mese di udienze, “ha dichiarato Trump Inc. e Trump Payroll Inc. colpevoli su tutti i fronti”, ha twittato Bragg.

Entrambe le società sono state perseguite per evasione fiscale e falsificazione di bilanci, in particolare allo scopo di occultare compensi economici ad alcuni dei massimi dirigenti dei servizi fiscali.

È una questione di avidità e frode. A Manhattan, nessuna società è al di sopra della legge “, ha dichiarato il procuratore generale Bragg in un comunicato stampa, spiegando che questa è la prima volta che una società affiliata a Donald Trump è stata condannata per un procedimento penale. Il miliardario ora si candida ufficialmente per essere il Candidato alla presidenza repubblicana del 2024.

“Per 13 anni, la Trump Company e la Trump Salary Company hanno eluso la legge offrendo a dirigenti di alto rango generosi benefici e compensi, nascondendo deliberatamente questi benefici alle autorità fiscali per evitare di pagare le tasse”, ha aggiunto.

La sentenza deve essere pronunciata il 13 gennaio 2023, precisa il procuratore generale.

In quel caso, l’ex direttore finanziario del gruppo familiare, Allen Weisselberg, ha raggiunto un patteggiamento ad agosto e si è dichiarato colpevole di 15 accuse di frode ed evasione fiscale relative a 1,76 milioni di dollari di reddito non divulgato tra il 2005 e il 2021. La famiglia Trump ha testimoniato durante il processo societario., gruppo che gestisce principalmente alberghi, campi da golf e investimenti immobiliari.

All’inizio del processo, Donald Trump ha denunciato la “caccia alle streghe” dei democratici nei suoi confronti.