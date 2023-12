Max Verstappen era inesperto e non ha potuto noleggiare una Mercedes durante le vacanze

Per rilassarsi, l'autista ha voluto noleggiare un'auto sportiva per fare qualche giro su una pista locale, e non un'auto qualsiasi: una Mercedes-AMG GT, che ha tra 470 e 730 CV a seconda dei modelli. Ma il problema è che l’agenzia di noleggio non ha accettato di noleggiargli l’auto con il pretesto di “Non ha abbastanza esperienza“.Un motivo un po' sorprendente, quando conosciamo il talento di leadership e il primato di Max Verstappen, ma i dipendenti hanno rispettato solo le regole dell'agenzia di noleggio.

Max Verstappen si sta attualmente godendo una meritata vacanza dopo aver dominato a testa e spalle la stagione di F1 e un terzo titolo di Campione del Mondo nel suo bagaglio. L'olandese ha scelto di trascorrere alcuni giorni sulla costa portoghese prima di recarsi in vacanza in Brasile.

Secondo la normativa, infatti, per noleggiare questo tipo di auto è necessario avere almeno 30 anni e il conducente ha solo 26 anni. L'agenzia in questione ha risposto ammettendo che si sarebbe dovuta fare un'eccezione e promettendo che ora avrebbe potuto noleggiare qualsiasi auto. “I dipendenti della nostra filiale in Portogallo hanno seguito le regole relative all'assicurazione. Sono rimasti attenti ai clienti, e al signor Verstappen è stato offerto un altro modello premium. Ma in realtà si trattava di una circostanza particolare e di un'eccezione alla regola. Non ci sono dubbi sulle sue capacità di guida e sulla sua esperienza con auto veloci. Da qui le nostre scuse. Da oggi può noleggiare da noi in qualsiasi momento l'auto che desidera“.

Dopo questo malore, il pilota della Red Bull si è finalmente diretto in Brasile dove si è divertito nuovamente in pista, ma questa volta sui kart, e naturalmente ha vinto.