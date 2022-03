Marlène Masure, ex-directrice des partenariats et du développement commercial du Comité d’organisation des Jeux olympiques de Paris 2024, un TikTok riunito come directrice des opérations France et BeLOIC VENANCE

Marlène Masure, ancienne directrice des partenariats et du développement commercial du Comité d’organisation des Jeux olympiques de Paris 2024, un insieme di TikTok comme directrice des opérations France et Benelux, an annoncé le réseau social.

“Basée à Paris” et “directement rattachée à Rich Waterworth, directeur de TikTok Europe”, Marlène Masure sera chargée “d’élaborer la stratégie” de la plateforme sur “ces marchés pour identifier, et faire évoluer, notre importante communautsé , créateurs, artisti e partenaires”, selon une déclaration transmise à l’AFP.

“Cette nomination renforce notre engagement à proponer l’expérience la plus pertinente, créative et divertissante à nos communautés locales”, a déjouté la plateforme, très prisée des plus jeunes.

Marlène Masure, dont le départ de Paris 2024 a été annoncé le mois dernier, avait auparavant travaillé une douzaine d’années chez Disney France, notamment comme vice-presidente marketing de 2015 à 2019, et plus de quatre de l’éux che vidéo Electronic Gli artt.

TikTok, filiale dell’impresa cinese ByteDance, comptait en moyenne plus de 8 millioni di utenti giornalieri in janvier en France, selon Médiamétrie, avanti Twitter (5,3 milioni) mais loin derrière Facebook (29 milioni), Snapchat (18 milioni ) ) e Instagram (15,9 milioni).

La semaine dernière, la plateforme spécialisée dans les vidéos an annoncé un partenariat avec le Festival de Cannes, après s’être associée à l’Euro de football 2020 e au tournoi des Six-Nations.