KoF 15 dévoile par surprise un nouveau personnage gratuit, Omega Rugal

SNK a dévoilé toutes les nouveautés à venir dans King of Fighters XV: il ritorno di Omega Rugal, una modalità Boss Challenge e le date del DLC per il Team Pass.

Alors que le nouveau gioco di combattimento di SNK, Il re dei combattenti 15un dévoilé son premiere DLC de combattants avec la squadra Garou il ya quelques joursun nouveau personnage arrive déjà dans le roster du jeu: Omega Rugal. Un’occasione per gli editori di giochi di combattimento in Giappone Tavola rotonda diffusa che non c’è niente da fare, l’editore è stato annunciato a titolo gratuito nella lista dei combattenti.

Le personnage sera disponible dès le 14 avril et marquera le retour de Rugal Bernstein, il boss final des jeux en 1995, 1998 et 2002. o dans le jeu mobile KoF All-Star. A la même date, un Boss Challenge sera aussi ajouté, avec évidemment Rugal comme premier adversaire.

Enfin, la Team South Town, due DLC annunciati nel Team Pass 1, arrivera en mai prochainavant le lancement du Team Pass 2 dès l’été 2022.