Mario, di Star AC1, dietro le quinte della nuova Star Academy: “Grazie a noi non ci saranno visite al castello”

il nuovo Accademia stellare Non smettere di parlarne. Se Jennifer ha cantato durante il primo bonus, Mario Paravichia, Patrice McKataf, Karen Haddou e Jean Pascal Lacoste hanno visitato il nuovo promo per condividere la loro esperienza e dare qualche consiglio al Castello di Dammarie-lès-Lys. “Ho ricevuto molti messaggi da coloro che stavano guardando la trasmissione in diretta quando eravamo lì.Lo spiega Mario Baravicchia, alla diretta streaming di La Beam TV di David Barbet. Fanno un suono tutto quello che abbiamo detto! Mi avevano assicurato: non ci sarebbero state più visite al castello! Indiscrezione confermata dall’istigatore Jean-Pascal Lacoste, che pronunciò qualche parolaccia e fece “Gallo con cetriolo e arancia” (Abbastanza per essere controllato dalla produzione). “Le visite del fine settimana sono finite. Siamo appena stati! Lo so da fonti ragionevolmente affidabili. A quanto pare non ci sono più visite di laureati perché avremmo dato molte informazioni sull’esterno”.

Mario Baravicchia, arrivato in finale della prima stagione con Jennifer, ha ammesso che è stata tutta colpa sua. “Sono stato io a dire a Carla e a qualcun altro che erano il numero 1 negli stream con il loro singolo. Hai anche detto che ne abbiamo parlato al TPMP. Inoltre, quando ho detto TPMP, ho fischiato. Allo stesso tempo, la produzione non ci ha informato. Eravamo liberi di fare quello che volevamo”. L’opportunità di mettere le cose in chiaro nella storia del laptop regalato a Carla. “Non ha senso. Ho appena fatto delle foto. Carla è impazzita quando ha visto il mio Instagram, ma niente di più! Non le ho dato per niente il cellulare”confermato a David Barbet. Francesca ha ricevuto una telefonata due giorni fa che diceva: ‘Annullamo la tua visita al castello. C’erano troppi problemi, troppe fughe di notizie”.