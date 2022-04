Mariage de Brooklyn Beckham e Nicola Peltz: per quanto riguarda Meghan Markle e il principe Harry non hai passato i compagni?

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz sono stati chiamati “oui” dallo stesso 9 aprile a Palm Beach, in Florida. Un mariage célébré en grande pompe et dont les invités avaient été soigneusement sélectionnés. D’ailleurs, comme le révèle The Mirror, Meghan Markle e il principe Harry n’avait pas été conviés par la famille Beckham.

Le fils aîné de David Beckham, Brooklyn, 23 anni, s’est marié ce samedi 9 avril au soir. Lo sposo Nicola Peltz, 27 anni, a Palm Beach, en Floride. Le mariage a été célébré en grande pompe avec des invités de marque, come notamment Eva Longoria o encore Serena Williams. Aucune foto dell’evento n’a pour l’heure encore été partagée.

La liste des convives avait en effet été soigneusement établie. Maggio, selone Lo specchio, Meghan Markle e il principe Harry n’ont pas reçu d’invition. En causa? La famiglia Beckham non è più l’abbigliamento per il parvenue e il mettre d’accord pour savoir qui choisir tra William et Kate et Meghan et Harry. Il finale dell’opera di David et Victoria Beckham non è per la decisione di parlare del duca e della duchesse di Cambridge, en raison de leur longue amitié.

Une source a cependant confié à Lo specchio que le couple royal a décliné l’invitation : “David et Victoria ont écrit à William et Kate pour les invitar, ainsi que la famille, au mariage de leur fils, et William a répondu en leur souhaitant beaucoup de joie, mais ils ne peuvent pas y assister.” Ce week-end, il s’agissait en effet du premier anniversaire de la disparition du prince Philip. Kate et William n’auraient pas pu manquer ça…

De leur côté, Meghan Markle e il principe Harry avaient pourtant invité les Beckham lors de leur mariage nel 2018. Ils ne leur ont donc pas rendu la pareille…