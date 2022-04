pas convaincu par Samuel Étienne, Julien Lepers lui envoie un petit tacle…

Animatore iconique de « Domande per un campione » ciondolo più de 30 anni, Julien Lebbrosi ne fait jamais une apparition dans les médias sans être interrogé sur son travail dans le jeu télévisé. En mars dernier, alors qu’il était de passage sur l’altopiano de «Chez Jordan», il avait avoué n’avoir jamais riguardo alla nuova versione dell’émission, désormais présentée par Samuel Étienne. « Je n’ai pas vocation à être masochista. Et c’est vrai que ça me touche. C’est un program que je connais tellement bien. C’est moi qui ai inventé Questions pour un champion. (…) Questions pour un champion, c’est moi. Ce n’est pas bien ce qui a été fait. Ce n’est pas bien du tout. Mais dans la vie, c’est comme ça » avait-il confié à Jordan de Luxe.

Ce samedi, c’est sur le plateau de TPMP People que l’animateur a évoque à nouveau le jeu, qui est toujours un des plus durevoli du PAF. De retour en plateau, après la diffusion d’une séquence reprenant les moment forts de son animation, Mathieu Delormeau a souligné l’énergie impressionnante de Julien Lepers. « Il faut que tu fasses le show parce que si tu prends le giornalista qui dit les question comme il annonce une nouvelle… » a relevé l’ex-présentateur, suite à quoi le chroniqueur de Cyril Hanouna an enchaîné : « Come Samuel Étienne… » Faisant mine d’acquiescer, Julien Lepers a continué sa charge: « C’est toute la différence… Celle entre giornalista et un animatore. Il faut mettre l’ambiance tout en faisant les choices sérieusement. C’est ce que j’ai saggio de faire pendant une trentaine d’années. Et c’était très réussi ». Une critique sans doute teintée de rancœur, ce qui se comprend tout à fait, mais dont la pertinence n’est valable que si l’animateur a finalement jeté un œil au travail de son successeur…

Pour rappel, Julien Lepers était le tout premier présentateur de « Questions pour un champion ». Un ruolo nel 1994 jusqu’en 2016, lorsque la direction de France Télévisions a brusquement décidé de l’évincer. C’est Samuel Étienne qui avait été choisi pour le remplacer, avec l’idée de rajeunir le program. « Dans le même moment, David Pujadas, dehors, William Leymergie, dehors, Patrick Sébastien, dehors, Gérard Holtz, dehors, Georges Pernoud, dehors, c’est tout, je ne dis que ça. Est-ce que c’est normal, pas normal… » a, par ailleurs souligné Julien Lepers dans les studios de C8 ce samedi, évoquant les accusations de jeunisme qu’il avait émises contre son ancien Employeur. « Je ne pensais pas que ça pouvait m’arriver d’une heure à l’autre, par la seule volonté de quelqu’un qui a décidé qu’il ya trop d’hommes blancs, de plus de 50 ans, trois discriminas dans la même frase, punies par la loi, ça a été compliqué. Discrimination de sexe, de race et d’âge. » at-il conclu.