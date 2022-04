Après une première session de battles riche en émotion et en choix difficilis, les coachs de « La voce: la plus belle voix » continuaient leur travail d’affinage ce samedi soir sur TF1. Impressionnés par le niveau des talents durant les auditions à l’aveugle, ils semblent se retrouver dans une impasse à chaque battle, lorsqu’il s’agit de faire un choix. Un tiraillement que Fiorente Bagny a particulièrement ressenti dopo la prestazione di June et Morgane, sul titolo di Céline Dion, « Encore un soir ». « June, tu es une super technicienne, tu chantes monstrueux, et c’est vrai que Morgane, tu en as vrillé deux, trois, pendant la prestation et dans cette logique ça serait défini. » at-il déclaré, les larmes aux yeux, après le passage des deux jeunes femmes. Visiblement ému, il a ensuite lance : « Je suis dans une saison particulière… » L’émotion dans sa voix a visiblement sospendu le temps sur le plateau, et après une courte pause pour se ressaisir, le chanteur a continué. « Parce qu’en fait, il ya plein de talents étranges, et j’en ai beaucoup dans mon équipe. » at-il expliqué, avant de faire son choix, « Et en fait, je suis attiré par cette étrangeté, alors je vais garder Morgane. » Toujours très ému, le coach an ensuite dit quelques mots à ses deux talents, incoraggiante Morgane pour la suite et s’excusant auprès de June, avant de s’asseoir afin de se remettre de ses émotions.

« Je n’avais pas senti l’émotion de Florent, mais là je me dis : “Il est pris par quelque ha scelto

“ » un lance Nikos Aliagas con bagno privato, suivi par les autres coachs. Cette séquence était d’autant plus bouleversante qu’elle a été tournée à un moment où l’interprète de « Savoir aimer » n’avait pas encore annoncé publiquement le cancer du poumon, contre lequel il se bats. dés Un constat égallement fait par les internautes, qui ont, eux aussi, relevé ce moment fort de la soirée.