Manutenzione stradale: progetto approvato a Nocera Inferiore

Manutenzione stradale ordinaria e straordinaria a Nocera Inferiore. Presto il bando per l’assegnazione dei lavori.

Il Comune di Nocera Inferiore ha approvato il progetto relativo alla manutenzione stradale in città. I fondi stanziati ammontano a 138mila euro.

Buche, fondo sconnesso e lesioni che mettono a rischio l’incolumità dei cittadini. L’amministrazione guidata dal sindaco Manlio Torquato ha approvato il progetto per la riqualificazione delle sedi stradali e dei marciapiedi in pietra lavica e basolato, avviando quindi le pratiche burocratiche per l’assegnazione dei lavori.

I lavori serviranno dunque a ripristinare le pavimentazioni stradali in pietra lavica delle strade e piazze cittadine. Alla base del progetto, esigenze di sicurezza per automobilisti e pedoni.

L’intervento prevede anche il ripristino di tratti sconnessi, per scongiurare quindi il deterioramento del restante manto stradale.

I fondi ammontano a 138mila euro. Il progetto è stato redatto dal geometra Rino Angora del settore Lavori Pubblici, retto dall’ingegnere Gerardo Califano.

Nelle prossime settimane saranno espletate tutte le formalità burocratiche e sarà dunque pubblicato il bando per l’assegnazione dei lavori.