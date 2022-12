Manutenzione di WoW Dragonflight 9 dic Perché i server sono offline? – Mattone Flip

La manutenzione di emergenza è stata lanciata da Blizzard il 9 dicembre, ma quanto tempo ci vuole? Cercheremo di risponderti.

Come molti giochi online, a volte i server di gioco Mondo di Warcraft Offline per la pubblicazione Manutenzione o un problema imprevisto.

Venerdì 9 dicembre, Blizzard ha deciso di eseguire una manutenzione di emergenza e spegnere i server per un periodo indefinito al fine di risolvere i problemi di disconnessione dalla serie riscontrati da alcuni giocatori.

Quando termina la manutenzione per il 9 dicembre 2022 in Wow?

Questa manutenzione di emergenza per WoW Dragonflight è stata pubblicata sull’account Twitter ufficiale di Blizzard CS UE FR. Se sei come la maggior parte dei ragazzi, ti stai chiedendo quanto dovresti durare, beh, Al momento non sono state fornite informazioni. Tuttavia, possiamo presumere che dovrebbe durare un’ora, come avviene per la normale manutenzione del gioco.

Dobbiamo eseguire una manutenzione di emergenza su #Favoloso. Il gioco non sarà disponibile durante questo periodo. – Blizzard CS EU FR (@BlizzardCSEU_FR) 9 dicembre 2022

Naturalmente, questa manutenzione può durare più di un’ora, quindi ti consigliamo di controllare l’account Twitter Blizzard CS EU FR (fonte) per sapere quando i server torneranno online! Mentre aspetti che i server tornino, puoi fare riferimento ai nostri articoli suun elenco di livelli di classi di WoW Dragonflight E ve lo ricordiamo I Twitch Drop sono disponibili per la prima gara mondiale.

Unisciti alla comunità Breakflip sur discordiaGioca a WoW con altri giocatori mentre dai un’occhiata ai nostri ultimi articoli!