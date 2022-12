Hades 2, Star Wars e Death Stranding 2: annunci da ricordare dai The Game Awards 2022

I Game Awards, che sono andati in onda la notte tra l’8 e il 9 dicembre, hanno rivelato alcuni grandi annunci.

Cerimonia Premi di gioco Non è solo una cerimonia di premiazione: è soprattutto un’occasione per valutare le partite di domani. I trailer, le rivelazioni, le sequenze di gioco… per lunghi minuti rimaniamo sbalorditi.

Quali annunci abbiamo mantenuto dall’edizione 2022? Stiamo valutando.

I grandi annunci dei The Game Awards 2022

Il secondo inferno!!!

Questo, nessuno ha visto arrivare. straordinario successo, Ade Avrà diritto a un seguito, a un sobrio battesimo Ade II. Zagreus lascerà il posto a un’eroina: la stessa principessa degli inferi. Insomma, Supergiant Games rivisiterà ancora una volta la mitologia greca, con la sua strepitosa direzione artistica. Inutile dire che non vediamo l’ora. Ade II Passerà attraverso la casella di accesso anticipato, nel 2023.

Diablo IV sarà disponibile a giugno 2023

Puoi finalmente mettere una croce sul tuo diario. Blizzard Entertainment ha appena ufficializzato una data di uscita Diavolo IV. L’action-RPG, che si preannuncia molto oscuro, sarà disponibile il 6 giugno 2023.

Final Fantasy XVI sembra davvero incredibile

« La vendetta è un’arma Square Enix ha pubblicato un nuovo trailer di Fantasia finale XVIE il Il futuro di un gioco di ruolo molto ambizioso. La sequenza è impressionante. Buone notizie: data di uscita confermata per il 22 giugno 2023, in esclusiva su PlayStation 5. Sì, nello stesso mese Diavolo IV...

Ufficializzazione di Dead Stranding 2

Nelle ultime settimane, Hideo Kojima si è goduto l’emozione del suo prossimo gioco. Ed è stato finalmente annunciato durante i The Game Awards, e lo sarà Death Stranding 2. Il trailer si concentra sul personaggio interpretato dall’attrice Léa Seydoux (alias Fragile), ma c’è anche un’apparizione di Norman Reedus, il protagonista del primo filo di morte. Anche Elle Fanning, Shioli Kutsuna e Troy Barker sono confermati nel cast.

Certo, il trailer è… ambiguo: la volontà di Hideo Kojima, che ha riscritto la sceneggiatura durante la pandemia.

Il nuovo gioco di Ken Levine si chiama Judas

Ora sappiamo a quale progetto sta lavorando il creatore di BioShock Ken Levine. Il suo gioco futuro si chiama GiudaE il trailer è in realtà piuttosto interessante. Viene descritto come un gioco narrativo in prima persona, in cui dovrai stringere o distruggere alleanze con i tuoi peggiori nemici. Sarà rilasciato su PS5, Xbox Series S, Xbox Series X e PC.

Star Wars Jedi: Survivor uscirà a marzo 2023

Electronic Arts aveva pianificato la rivelazione Star Wars Jedi: Sopravvissuto durante lo spettacolo. L’editore americano non solo ha introdotto il gameplay, ma ha anche confermato la data di uscita. È il 17 marzo su PS5, Xbox Series S, Xbox Series X e PC. Si Presto!

Dimostrazione abbandonata

prevista per il 24 gennaio, profetizzato Sarà uno dei momenti clou del 2023. Hai dei dubbi al riguardo? Bene, ora puoi scaricare una demo su PlayStation 5.

Forspoken // Fonte: Square Enix

e DLC per Horizon Forbidden West

non ottenere molti premi, Orizzonte Proibito Ovest Ancora una volta farà sognare i giocatori con la sua splendida grafica grazie a un’estensione chiamata Burning Shores. Aloy si recherà a Los Angeles e il trailer mostra una creatura impressionante che emerge da un logo di Hollywood… Uscita confermata il 19 aprile 2023.

Questo gioco di Warhammer 40.000 è un sogno

Avremo finalmente un Warhammer 40.000 decente? Ad ogni modo, il primo trailer di Warhammer 40.000: Space Marine 2, pubblicato da Focus Home Interactive e sviluppato da Saber Interactive, ti fa venire voglia. La data di lancio è fissata per il 2023 su PS5, Xbox Series S, Xbox Series S e PC.

Banishers: Ghosts of New Eden, o il nuovo gioco Don’t Nod

Don’t Nod Entertainment (Life is Strange) ha rivelato il suo nuovo gioco pubblicato da Focus Home Interactive – produzione 100% francese. Battezzato Gli emarginati: fantasmi del nuovo Eden, si adatterà al genere d’azione dei giochi di ruolo. Ci saranno due personaggi giocabili e, conoscendo il background dello studio, ci sarà sicuramente un’enfasi sulla narrazione. L’universo è molto promettente.

E il prossimo gioco di FromSoftware è…

… Sesto nucleo corazzato: Rubicon spara. Lo studio giapponese dietro la trilogia di Dark Souls e L’anello dello sceicco Tornerà alle battaglie tra robot. Lancio previsto nel 2023 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e PC.

Dai, un piccolo clip dal film di Super Mario