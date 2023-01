Omar Sy spiega perché la sua amicizia con Fred Testo è “crollata”: “È un po’ una sfortuna” (video)

Omar cattivo È stato invitato al programma su Serie Youtube ospitare Accelera Per parlare di Tirailleurs. Durante questa intervista, l’attore ha spiegato un motivo unico Testo E non è più così vicino come una volta. I brani del celebre duo b SALV Le emissioni si sono interrotte su Canal+ diversi anni fa.

“Cosa gli sta succedendo (unico Testo) ?Voleva che il presidente lo sapesse, ha aggiunto Serie. che età cattivo un ha risposto: “Non succede niente, non posso dirtelo meglio di niente“.

Omer e Farid non si vedono affatto… Il primo dopo essersi stabilito negli Stati Uniti con la sua famiglia, la distanza non ha aiutato a mantenere il rapporto tra loro.

“OggiNon ci vediamo più, perché il tempo ha eroso le cose. Sono stato negli Stati Uniti per un anno… Siamo passati da un tempo in cui ci vedevamo tutti i giorni perché lavoravamo insieme. era mio amico. Abbiamo scritto, girato, montato insieme.“

“Quando sono partita per gli States, abbiamo passato un anno senza vederci, telefonate, cose, progetti che facevo… Qui la vita l’ha fatto un po’ sgretolare a poco a poco.“

L’attore ci credeCambia una modalità all’altra“Forse ho anche giocato e”Abbiamo esaurito un po’ il tempo. Questa distanza ci ha superatoOmar è addolorato cattivo. “Alla fine è stato il lavoro a connetterci, perché dal momento in cui non lavoriamo più insieme L’amicizia è crollata.“

“È un po’ una sfortuna, c’è sempre rispetto, c’è sempre amicizia, c’è sempre amore anche per lui, perché quello che ho vissuto con lui non l’ho mai vissuto. Più che con lui e questo lo mette al mio posto speciale Cura E nella mia vita. Ho imparato molto con lui. potrei trovarlospera l’attore.