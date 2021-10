Sharon Stone abbaglia agli El Style Awards di Siviglia

Sharon Stone era insieme ad altre personalità giovedì sera a Siviglia per gli Elle Style Awards.

A livello internazionale, è meglio conosciuta per essere l’ambasciatrice del cinema, del glamour e della moda di Hollywood. giovedì 28 ottobre 2021, Sharon Stone Era in viaggio in Spagna, a Siviglia, per partecipare alla nuova edizione degli Elle Style Awards. Indossando un completo nero tempestato di strass, l’attrice americana di 63 anni, vincitrice dell'”Icon Award”, si è detta onorata e felice di poter partecipare all’evento, dove ha incontrato altri. Donne famose sotto i riflettori.

Al gioco ha partecipato anche l’artista inglese Rita Ora (30 anni), in abito nero, che le è stato assegnato il premio “Fashion Artist”. Da parte sua, la modella ungherese Barbara Palvin, 28 anni, che indossava un abito blu senza spalline, ha vinto il “Grand International Trophy”. Infine, l’attrice spagnola Ester Exposito (“Elite”), che ha recitato in gioielli Bvlgari, è stata insignita del premio “Rising Actress”.

Sharon Stone è ovunque da qualche mese ormai. dopo Ha camminato sul tappeto rosso a Cannes A luglio, lei È riapparsa a Monaco a fine settembre Dal principe Alberto ha ricevuto un premio alla carriera per il suo “impegno per la liberazione delle donne, il suo lavoro nella ricerca medica e i suoi continui sforzi per cambiare il mondo”. Poi ha accompagnato The Sovereign alla premiere dell’ultimo film di James Bond. Pertanto, è una star impegnata e spesso onorata.

