Tenerife: “L’incendio più complesso degli ultimi 40 anni” continua

Forti venti e temperature elevate hanno facilitato la diffusione di un imponente incendio boschivo sull’isola di Tenerife, nell’arcipelago spagnolo delle Canarie, costringendo i nuovi residenti a lasciare le proprie case.

È interessante notare che l’enorme incendio scoppiato martedì sera in una zona montuosa nel nord-est dell’isola.il più complessoDegli ultimi quattro decenni dell’arcipelago, hanno detto le autorità.

“L’incendio non è in nostro potere da spegnere, forse non in tutti i settori, ma in gran parte di essiha spiegato Pedro Martinez, capo delle operazioni antincendio.

“Le condizioni meteorologiche di ieri sera erano francamente estreme […]“, ha detto alla stampa il capo del governo regionale delle Isole Canarie, Fernando Clavijo, che ha facilitato la diffusione dell’incendio”.principalmente lungo l’ala nordIn particolare, perchéVenti molto più forti, temperature molto più alte del previsto e umidità relativa inferiore“.

Dall’inizio dell’incendio, secondo i servizi di emergenza, sono state evacuate circa 26.000 persone. Sabato mattina sono stati evacuati cinque nuovi comuni.

Queste nuove evacuazioni arrivano mentre i meteorologi avvertono che la colonnina di mercurio salirà di nuovo durante il fine settimana a Tenerife. L’area interessata dall’incendio copre circa il 2,5% dell’isola di Tenerife, che si estende per 203.400 ettari.