‘Mancanza di rispetto’: Jan Vertonghen non usa mezzi termini sul possibile ritorno di Toby Alderweireld ai Devils – All Football

Come un’ombra, il potenziale ritorno di Toby Alderweireld in Nazionale incombe sui Red Devils ad ogni angolo. Tanto che ognuno ha la propria opinione in merito, compreso il suo amico di lunga data, Jan Vertonghen.

Come Eden Hazard o Simon Mignolet, Toby Alderweireld Lui è uno di quelli che ha detto che i Red Devils si sono fermati dopo il fallimento del Mondiale in Qatar. Pur lasciando la porta aperta per rientrare se Domenico Tedesco lo invita. Compagno d’elezione di Alderweireld ma anche all’Ajax e poi al Tottenham, Jan Vertonghen È invitato a raccontare le condizioni del suo fedele partner. In conferenza stampa, Vertonghen si è mostrato cauto sull’argomento, soprattutto nei confronti dei difensori che hanno sostituito Alderweireld al suo fianco: “Lo trovo irrispettoso nei confronti dei giocatori che sono lì in questo momento. Preferisco non dedicarci le mie energie”. CapitanoAnderlecht Sembra che non abbia ancora interiorizzato le critiche rivolte alla difesa belga in vista del Mondiale: “Prima che Alderweireld annunciasse la sua partenza, eravamo troppo vecchi e troppo lenti. Del resto lui gridava così ovunque. Adesso deve venire Indietro.” Ancora una volta, penso che questo sia irrispettoso.”

