Un seul point au menu du jour, mais un raz-de-marée : l’instance mondiale va annoncer que le Mondial 2022 se disputera finalement non pas à 32 mais à 48 équipes, comme elle l’avait souhaité ! Le projet d’une Coupe du monde élargie au Qatar était tombé à l’eau en 2019, “pour des raisons politiques et logistiques”, e il passaggio a 48 avait été repoussé nel 2026, per la competizione organizzata per gli Stati Uniti, il Canada e il Messico. Mais Gianni Infantino veut tout bosculer, juste avant le tirage au sort de la phase finale.

Il presidente della Fifa a dû abandonner (temporairement ?) Son projet de Mondial biennal, jeudi à Doha. Alors, il a obtenu une contrepartie, s’assurant des voti favorevoli pour sa proposition de dernière minute ce vendredi 1er avril. Car le Suisse veut repêcher un gros poisson. Infantino n’a pas oublié ses origines italiennes (ses genitori sont originaires de Pescara). L’été marqué per l’eliminazione degli Azzurri, privés de désert per un Macédoine indigeste. Pour son deuxième Mondial (il est président de la Fifa depuis 2016), il ne veut pas vivre une deuxième Coupe du monde sans l’Italie et ses quatre étoiles sur le maillot, d’autant plus après’ sonE sacre. à l Il a été sensible aux arguments di Leonardo Bonucci qui a critiqué le système de qualifica, et la tenue des barrages sur un seul match. L’idée d’Infantino è semplice: repêcher 16 barragistes! Les 5 Africains malheureux, 3 barragistes des autres continents et 8 en Europe… dont l’Italie bien sûr, pas du menu fretin !

Ces 16 nazioni “invitées” seront versées dans deux nouveaux pots ce soir. Deux anciens footballeurs, il Sud-africano Mark Fish et l’Allemand Olaf Thon, qui avaient l’habitude de secouer les filets, ont d’ailleurs été applés en renfort pour le tirage au sort…