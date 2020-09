Maltempo nell’Agro con annessi disagi consueti in varie zone delle due Nocera. Oltre agli allagamenti, c’è stato anche il crollo di un albero

Un po’ di maltempo nell’Agro ha creato numerosi disagi in varie zone delle due Nocera. Un temporale durato poco meno di mezz’ora ha evidenziato problemi non certo nuovi nella zona.

A Nocera Inferiore è crollato un albero in viale San Francesco. Fortunatamente, nessuna grave conseguenza. Solo disagi al traffico sulla strada, durante l’intervento di bonifica dei Vigili del Fuoco.







Poco distante, all’intersezione con via Paolo Giovio si è verificato il consueto allagamento che danni compare dopo ogni temporale.

La situazione a Nocera Superiore

A Nocera Superiore diverse le conseguenze del temporale verificatosi intorno alle 13. In via Garibaldi sono letteralmente saltati alcuni tombini, con un fiume d’acqua che ha sommerso il manto stradale.

Stessa situazione nella zona di Pareti. All’incrocio tra via Nazionale e via Pareti si è formato un vero e proprio laghetto fangoso fino all’intersezione con via Risorgimento. Quel tratto di strada è stato oggetto di lavori di ripristino dei sottoservizi, fatti anche a più riprese, che non hanno quindi portato i benefici sperati.







Nella stessa frazione, nella zona di piazza Santa Maria la Nova, un paio di tombini saltati hanno provocato un ulteriore allagamento. Il sindaco ha anche attivato il COC, disponendo il monitoraggio delle strade da parte delle squadre della manutenzione.

Sono partiti sopralluoghi da parte del primo cittadino, unitamente alla Polizia Locale, in diverse zone della città, fra cui Cupa Belvedere, area di recente bersaglio di incendi dolosi.