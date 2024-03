Maltempo in Spagna: sono morte quattro persone, tra cui un adolescente, che sono state travolte

In una dichiarazione rilasciata dal servizio di emergenza delle Asturie, una regione situata nel nord-ovest del paese, dove le onde hanno raggiunto i sette metri di altezza, secondo l'Agenzia meteorologica spagnola, si legge: “Due persone sono morte dopo essere cadute in mare a Moros de Nalon e Cudiero.” .

Il corpo è stato trasportato in aereo nelle Asturie

È annegato mentre prestava aiuto

Un tedesco di 32 anni che passava di lì si è gettato in acqua per cercare di aiutarlo, seguito dalla Guardia Civil, ma entrambi sono annegati. Giovedì l'Agenzia meteorologica spagnola ha emesso un'allerta arancione per le coste nordoccidentali per avvisare della pericolosità del mare.