Audi: La salute sul lavoro è importante anche per i leader aziendali

Il servizio di salute e prevenzione sul lavoro Aprevya, situato nella parte occidentale del dipartimento, si sta mobilitando per preservare la salute degli imprenditori e dei lavoratori autonomi.

Sono molti gli attori che sostengono le aziende e prevengono le loro difficoltà. “Sia negli aspetti finanziari, amministrativi o organizzativi” sottolinea Christian Belbez, direttore generale di Aprevya (il servizio di prevenzione della salute sul lavoro nato dalla fusione tra SIST 11 dell'Aude e ASTA 09 dell'Ariège). Ma di sanità non ce n’era molta, oppure non si conoscevano abbastanza i sistemi, ognuno funzionava per conto proprio.

Insieme ad Aprevya si uniscono le associazioni dei cancellieri, i rappresentanti del tribunale commerciale, le organizzazioni dei datori di lavoro, le camere consolari e l'ordine dei revisori dei conti per mettersi in battaglia al servizio degli imprenditori in ritardo. Poiché anche un manager aziendale può prendersi una pausa per non stare bene, insieme hanno lanciato Aprevya Manager Health Plan. Questo dispositivo è stato portato al fonte battesimale il 15 marzo alla presenza di tutte le organizzazioni e istituzioni competenti.

Le risorse sane sono le risorse più importanti. Aprevya lo sa e mette a disposizione le sue équipe mediche e psicologi pratici Per mantenerlo. “Il capitale sanitario per i manager è essenziale, sia fisicamente che psicologicamente, motivo per cui è importante poter fornire uno spazio confidenziale, neutrale e sicuro in cui i leader aziendali possano parlare. La possibilità di poter esprimere e condividere le difficoltà e le preoccupazioni affrontano situazioni di cui spesso si astengono dal parlare per orgoglio o timidezza”. Si fida di Cindy Bartolotti, psicologa del lavoro di Aprevya.

“Anche quando le cose vanno bene, bisogna preservare la salute perché è una garanzia di rendimento. In caso di complicazioni economiche e finanziarie, è importante non rimanere soli. Noi vogliamo esserci e sostenere la salute fisica e psicologica “, hanno detto i leader. Attenzione nei momenti complessi ce ne sono inevitabilmente. Servivano professionisti”.Condividi Christian Belbez.