Adriana Karembeau non ha più filtri sul suo corpo dopo 50 anni

Adriana Karembeu è una modella iconica degli anni ’90 e 2000, famosa per le sue gambe infinite. Il nuovo compagno di Marc Lavoine ha ancora un corpo snello e sodo, che non sembra invecchiare. In un’intervista alla rivista L’Equipe, Adriana Karembeu ha parlato del suo rapporto con l’apparenza dagli esordi come modella fino ad oggi, all’età di 52 anni.

Adriana Karembeu parla dei suoi inizi come modella

“Il mio corpo è il mio lavoro. Questo mi è stato detto spesso all’inizio della mia carriera nel 1994: “Devi amarlo al 100%, devi amarne ogni millimetro”.Lo ha confermato Adriana Karembeu alla rivista L’Equipe.“Non è stato un problema perché non ho avuto problemi di forma fisica.” Ho confessato. Quindi la modella ha spiegato di cosa soffrivaAnoressia Come un bambino. Malattia causata daMolti cambiamenti negli standard“con cui la padrona di casa ha vissuto in gioventù. In realtà è stato affidato a sua nonna sin dalla sua nascita in Slovacchia. Poi la cinquantenne ha ritrovato i suoi genitori quando aveva sei anni, ma non si sentiva a suo agio nel suo ambiente e all’improvviso Smetti di mangiare. Mentre la giovane donna era già molto magra quando arrivò a Parigi all’inizio della sua carriera di modella, “Mi è stato detto che dovevo perdere di nuovo il peso”. Adrienne Karembeu inizialmente pensò che fosse uno scherzo, anche se è alta 1,84 metri e pesa tra i 58 ei (…)

