Mailfence Base, un piano tariffario conveniente per i privati

Posta elettronica sicura Mailfence, sviluppato attorno a ContactOffice, è stato migliorato da diversi mesi. Dopo aver introdotto un'applicazione mobile open source (che ha appena vinto un premio Crittografia dei messaggi), l'editore belga annuncia un piano tariffario conveniente a 2,5€ al mese, per essere più in linea con concorrenti come Proton o anche Tuta (nota).

Sono stati annunciati nuovi piani tariffari per privati ​​e aziende. Ecco un confronto tra il nuovo piano Mailfence Base e il nostro piano Entry, rivolto a privati ​​e famiglie:

una base Entrata il premio 2,5 euro/mese 3,5 euro/mese Inventario totale 11 vai 40 vanno Capacità di archiviazione della posta elettronica 5 vai 10 vai Capacità di archiviazione dei documenti 6 vai 30 vai soprannome) 10 50 Dominio personalizzato non SÌ Gestione utenti non SÌ POP/IMAP/SMTP/EAS non SÌ Filtri personalizzati nessuno 50 Il pannello di amministrazione di Mailfence ti consente di gestire fino a 5 account, con maggiore flessibilità. Ad esempio: Una famiglia di 5 persone può avere 2 abbonamenti “Entry” per i genitori e 3 abbonamenti “Base” per i bambini. Per saperne di più, visita Sul sito dell'editore.

