Dalle 703.560 possibilità disponibili in Mario Kart 8, determina cosa ti farà sicuramente vincere!

Ogni aggiornamento di Mario Kart 8 Deluxe sfida tutti, ma questo mondo ti conta con la migliore combinazione di kart per vincere.

Un gioco di corse altamente strategico

Mario Kart 8 Deluxe promette vero divertimento con gli amici. Tuttavia, è difficile parlare dei giochi Nintendo senza menzionare il loro aspetto competitivo. Che ci piaccia o no, è una dinamica molto importante, che ci obbliga a prendere sul serio ogni gara. Arrivare prima non è facile. Anche se devi memorizzare il terreno, devi anche stare attento a non usare gli oggetti in modo casuale. È tutta una questione di strategia e coordinamento, ma anche di scelta. Se molti principianti nel gioco scelgono semplicemente il loro personaggio preferito e un kart bello e abbastanza equilibrato per le loro prime gare, allora questo è in realtà un errore. Non tutti gli eroi di Mario Kart 8 hanno le stesse possibilità di vincere. È un calcolo, ma fortunatamente questo data scientist ha calcolato per te tutte le combinazioni di veicoli.

La carta migliore è…

Scegliere il tuo kart in Mario Kart non è così facile. E secondo il data scientist Antoine Meyerowitz, queste cose sono vicine a questo 703.560 opzioni di costruzione da considerare. Per trovare questo risultato basta contare il numero di personaggi, il numero di carri, il numero di ruote e tutte le ali. Fortunatamente, la maggior parte di questi oggetti ha le stesse statistiche, restringendo le possibilità a 25.704 opzioni diverse. Questo è ancora molto, ma ci sono ancora modi per ridurre questo numero. Sul suo sito web, molto ben pensato e molto chiaro, analizza tutti i dati. In poche parole, il matematico, utilizzando il metodo di Pareto, è riuscito a isolare ogni caratteristica di ciascuna personalità.

Alcuni di loro, come Bowser, sono tra i più veloci del gioco, l'esatto opposto di Baby Peach ad esempio. Ma Mario Kart 8 non è solo velocità. Devi anche controllare il peso, l'accelerazione o anche il piccolo turbo. Con quest'ultimo ad esempio, se teniamo conto della migliore accelerazione, ce ne rendiamo conto Il carro era completamente perduto. D’altra parte, i bambini diventano più utili.

Capirai che tutto dipende dal tuo stile di gioco e ti invitiamo Calcola tu stesso questo felice mezzo. Tuttavia, tra queste migliaia di opzioni, ce n’è una che si distingue come la più versatile: Spiaggia, Teddy Buggy, Roller Tires e Cloud Glider. Non a caso, è anche una delle opzioni preferite dai giocatori. Perché non provarlo durante la tua prossima gara? Naturalmente vi ricordiamo che anche se scegliete questa configurazione non vi darà necessariamente la vittoria, e che la combinazione migliore resta comunque quella da voi preferita.