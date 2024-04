L'Apple Vision Pro non è più attraente

Potrebbe davvero essere l’inizio della fine per Vision Pro? Negli Stati Uniti, però, l'eccitazione delle prime settimane sembra essere stata sostituita da una sorta di diffidenza verso un prodotto costoso e di nicchia.

Dire che l'hype era fuori luogo nelle settimane successive al lancio di Vision Pro negli Stati Uniti è un eufemismo. Se la stragrande maggioranza delle scorte si esaurisce rapidamente (si parla di 200.000 copie vendute in due settimane, ndr), sembra, secondo Mark Gurman, che l'entusiasmo si sia un po' calmato.

Disponibile esclusivamente dopo la prova sull'Apple Store, il Vision Pro non sarà più il protagonista di questi dispositivi. Ci sono molti meno appuntamenti rispetto a febbraio e quel che è peggio è che alcuni clienti non si presentano nemmeno all'appuntamento presso l'Apple Store per fare una prova e poi acquistare. “La richiesta di demo è diminuita.”“Gorman spiega.

“Le vendite, almeno in alcuni negozi, sono passate da poche unità al giorno a poche copie nel corso di un'intera settimana. Apple ha dovuto anche intensificare la commercializzazione sulla sua home page online. C'è un'enorme promozione per Vision Pro nella parte superiore del sito Web – Con un display più potente rispetto a quando è stato lanciato.

Una cosa è certa: Apple dovrà convincere gli sviluppatori a investire molto nelle Vision Pro se vuole impressionare nuovi clienti e fidelizzare gli attuali proprietari delle cuffie. Inoltre, il lancio internazionale potrebbe dare un secondo impulso alle vendite.

_

Segui il Belgio su iPhone Facebook, Youtube et al Instagram Per non perdere nessuna delle buone notizie, dei test e delle offerte.

Ricevi le nostre ultime notizie direttamente sul tuo WhatsApp iscrivendoti a Il nostro canale.