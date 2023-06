“Magnificat”: Il prete era una donna

La consigliera parrocchiale Charlotte (Karine Viard) viene svegliata nel cuore della notte dalla sua assistente Anne (Anaid Rosam). È con un vecchio prete che è appena morto. Ma il medico si rifiuta di andarsene senza consegnare personalmente il certificato di morte a un funzionario della diocesi. Quando Charlotte viene a sapere di questo, crede che qualcosa non vada. Ma il dottore lo interruppe: padre Pascal era… una donna.

Monsignor Miville (François Berléand) e il suo assistente vescovo (Patrick Cataliveau) sono devastati. Vogliono cremare il corpo il prima possibile e cercano di lasciare nell’ombra la storia della sacerdotessa. Ma, curiosa di capire come padre Pascal sia riuscito a mantenere un tale segreto per così tanto tempo, Charlotte decide di condurre le proprie indagini, che la riportano anche al suo passato all’interno della Chiesa.

Nel suo primo lungometraggio, Magnificat, Virginie Sauveur si interroga sul posto delle donne (qui la giovane Anaïd Rosam) nella Chiesa. © Atena

La posizione delle donne nella chiesa

La Chiesa è un segreto… siamo a priori su un terreno familiare Magnificat. Per il suo debutto cinematografico, Virginie Sauveur ha adattato il romanzo donne in nero Di Anne-Isabelle Lacasagne, favorita sul giornale Attraverso nel 2017. Conoscendo dall’interno il lavoro della Chiesa – ha lavorato in modo straordinario nella diocesi di Parigi – la bibliotecaria di una mediateca religiosa ha immaginato questa situazione non banale – ma necessariamente nella lunga storia di esistenza della Chiesa … – per mettere in discussione il posto delle donne in un mondo patriarcale prominente.

Autore di molti film TV (Pochi giorni tra di noi Con Sarah Forestier nel 2003 o i fratelli Con Tawfik Jellab 2011) e la miniserie Arte curva nord Nel 2015, Virginie Sauveur ha firmato con Magnificat Il suo primo lungometraggio sul cinema. Forse voleva aggiungere qualcosa in più… Il dibattito sulle sacerdotesse non è nuovo ed è ancora un argomento (nonostante il “rifiuto eterno” proclamato da Giovanni Paolo II nel 1995). L’approccio a questa situazione inizialmente conflittuale è piuttosto interessante. Ma sentiamo che alla fine potrebbero essere le questioni di genere ad interessare il regista più del dibattito teologico.

Nel tentativo di coprire lo scandalo, il vescovo Méville (François Berléand) è costretto a organizzare un funerale privato per “padre” Pascal. © Atena

attenuatore polare

Spingendo la storia verso il sensazionalismo, Sauveur in un primo momento descrisse attentamente questa indagine che si svolse all’interno della chiesa. Ma lei lo dimentica e sta per parlare del passato della sua eroina, il che le permette di avvicinarsi ad altri tabù della chiesa, in un modo un po’ artificioso.

Infine, se Karen Viard è convincente nel ruolo principale, François Berleand interpreta il vescovo malvagio, pronto a tutto pur di nascondere la verità e non screditare la sua istituzione…

Karen Viard interpreta i detective in Magnificat. © Atena

Magnificat entusiasmo religioso A Virginia Saverio copione Virginie Sauveur e Nicholas Selhaul Fotografia Noemi Gilot musica Nathaniel Michael Prodotto da Thibaut Damad con Karen Viard, François Berléand, Patrick Cataliveau, Maxime Bergeron, Anaide Rosam, Patrick d’Asumcao … Durata 1h37