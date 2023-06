Principe William: Questo è un gesto imbarazzante nei confronti di Carlo III per la festa del papà

Il 17 giugno Carlo III era alla sua prima parata ufficiale di compleanno come re d’Inghilterra.

Il momento clou di questo evento storico è stato quello di fare le prime pagine dei giornali.

Il 18 giugno 2023, il principe William ha rilasciato la sua prima grande intervista e ha pubblicato un’adorabile foto della festa del papà che ha fatto notizia.

Questo è molto da fare per il nuovo monarca essere nelle prime pagine media durante il fine settimana forze del colore. È stato il grande spettacolo di apertura che si è tenuto sabato 17 giugno Il primo è in onore del re Carlo III d’Inghilterra. La presentazione del primogenito di Carlo III, il principe William, a pochi giorni dal suo 41° compleanno, segnata da uno straordinario onore La sua prima grande intervista. Il 18 giugno 2023, A.J principe William Concesso intervista a Tempi domenicali. Secondo te Richard Eden mail giornalieraLa produzione e la trasmissione di questa intervista con il Principe di Galles è stata programmata contraddittorio.

Un ex alto funzionario del palazzo stava per catturare un giornalista mail giornaliera Quell’intervista no Assolutamente al gusto del palato D Buckingham. “Sicuramente cronometrando l’intervista cipiglio a Buckingham Palace “, ha detto l’ex alto funzionario di palazzo. Il marito di Kate Middleton è attualmente alla guida del Ducato di Cornovaglia Grande progetto. In effetti, il principe William, 41 anni, punta proprio a questo Porre fine ai senzatetto Costruendo case popolari sulla sua terra Ereditato da Carlo III. Tuttavia, nel suo articolo per mail giornaliera Il 20 giugno, Richard Eden ha osservato che il principe William “omesso di menzionare Gli sforzi del re Carlo III per aver fornito alloggio al consiglio quando era capo del ducato di Cornovaglia “.

Il principe William ha di nuovo rivolto l’attenzione a causa di Carlo III

Padre di tre figli del principe William In occasione della festa del papà. alla festa del papàIn tempo per il giornale della domenica Il principe William ha postato Bel colpo È affiancato dai suoi figli, il principe George, 9 anni, la principessa Charlotte, 8, e il principe Louis, 5. Era il principe William Fa deragliare il piano di gestione dei media Carlo III. Inoltre, il Principe di Galles è stato più volte rimproverato per Questo tipo di follia. nel suo libro aggiuntivopuntando a mail giornalieraIl principe Harry, duca di Sussex rivela: A papà e Camilla non piaceva che Willy e Kate togliessero i riflettori a loro o alle loro cause. loro hanno Willy è stato rimproverato pubblicamente Su di esso più volte “.