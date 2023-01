L’attrice di “Mercoledì” Gina Ortega giura su questo prodotto cimelio di nascondere le sue imperfezioni | Bellezza

Ne parliamo e basta. Dal debutto del fantastico cartone animato Netflix per “Wednesday”, l’attrice Gina Ortega è stata ovunque. Lo stile e il trucco di una giovane donna non smettono mai di incuriosire. La star ha recentemente rivelato il nome del suo prodotto di bellezza preferito. Sorprendentemente, è un trattamento ereditario.

“Wednesday” è una delle serie più viste e commentate del momento. Se Gina Ortego, l’attrice protagonista, è sedotta dal suo talento, lo fa anche con il suo stile e la sua bellezza. Potrebbe avere solo 20 anni, ma Gina Ortega è chiaramente un’icona di stile.

Elle US le ha recentemente chiesto della sua routine quotidiana per la cura della pelle e ha condiviso alcuni dei suoi segreti di bellezza per mantenere la sua pelle impeccabile. “Sono stata in un sacco di film dell’orrore e la mia pelle non sopporta il sangue finto. Ogni volta mi vengono i brufoli all’istante”, ha confidato.

Acne, ma anche cellulite

Per far scomparire quelle imperfezioni, Gina Ortega giura per un trattamento ancestrale: l’argilla indiana di Aztec Secret. “Imitavo la routine per la cura della pelle delle mie sorelle”, spiega l’attrice. L’attrice lo usa come maschera circa una volta alla settimana, il prodotto diluito con aceto di mele sarebbe perfetto per eliminare l’acne. “È un prodotto molto potente, che uso per forti sblocchi.”

La maschera di argilla è diventata davvero virale su TikTok lo scorso anno e ha ricevuto molti commenti positivi. Non c’è da stupirsi, perché l’argilla Aztec Secret ha molte promesse: pulisce il viso, ma funziona anche contro l’acne, i punti neri e persino la cellulite. Ricca di calcio, magnesio e potassio, l’argilla bentonite aiuta a restringere i pori e ridurre l’infiammazione della pelle.

I netizen lo stanno già apprezzando, in particolare per il prezzo. Conta circa 15 euro per il piatto. Il prodotto è notevolmente disponibile su Amazon.

