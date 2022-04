Magasins INNO : la moitié du personal en chômage temporaire jusqu’à fin juin

Des congés forces pour una parte del personale del gruppo INNO. Voici quelques jours, la direction an annoncé reourir au chômage temporaire pour une partie du staff et ce jusqu’à fin juin comme le permettent les misure gouvernementales prises pour faire face à la crisi sanitaria.

“Depuis Lundi, 50% du staff de vente essentiellement (hors hôtesses des marques) est donc confrontate à ce chômage temporaire. Côté cadres, chefs de rayon, premières vendeuses, le chômage temporaire frappey les directs 25% et“, explique Ghislaine Marie, déléguée CNE Liège. Cette mesure frappe les 16 magasins du groupe et la centrale, même si certis centres urbains sont plus touchés que d’autres : “c’est Certain qu’avec les travaux en général et ceux du tram, les hardés d’accès au centre-ville, à Liège, ça n’arrange rien”, ajoute la déléguée, “à Bruxelles, rue Neuve, il aussi moins de passage et c’est aussi un problème de mobilité.” Côté syndical, su reste serein et optimiste : “ici on a des collègues qui ont fait toute leur carrière ici. On a confiance. Et puis on ne ferme aucun magasin, on ne parle pas de licenciement comme parfois ailleurs”.