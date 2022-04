Elon Musk propone il titolo «100% de Twitter» e il sortir l’entreprise de la Bourse

Dans un document transmis mercredi au gendarme de la Bourse américaine, M. Musk précise qu’il s’agit de «sa meilleure offre et de son offre finale».







elon Musk, le patron de Tesla et SpaceX, a proposé de racheter l’intégralité du réseau social Twitter au prix unitaire de 54,20 dollars par action et de sortir l’entreprise de Wall Street., apprend-on jeudi d’un document du gendarme de la Bourse aux États-Unis, la SEC. La proposta di sortire l’impresa di Wall Street. Suite à cette annonce, l’azione di Twitter bondissait de 11,34 %, a 51,05 dollari, dans les échanges électroniques précédant l’ouverture de Wall Street.

Dans un document transmis mercredi au gendarme de la Bourse americaine, M. Musk précise qu’il s’agit de « sa meilleure offre et de son offre finale » et minace, en cas de refus, de « réexaminer sa position d’actionnaire » au sein du réseau sociale.

Pourquoi une telle proposition?

S’adressant dans une lettre au président du conseil d’administration de Twitter Bret Taylor, Musk afferma che avoir investi dans la plateforme en raison du rôle majeur qu’elle joue en faveur « la liberté d’expression à travers la estète, » qui selon lui, «un impératif sociétal d’une démocratie fonctionnelle».

« Toutefois, depuis que j’ai réalisé mon investissement, je me suis rendu compte que l’entreprise ne prospérerait pas et ne servirait pas son impératif sociétal sous sa forme actuelle », estime-t-ter, Twitter de proponente new-york

« Je propone d’acheter 100% su Twitter au prix de 54,20 dollari in azione in numeric, soit une prime de 54% rapport à la veille du de mon investissement dans Twitter et de e e 38% rapport à la veille de l’ annonce publique de mon investissement », détaille le patron-milliardaire.

Les chiffres avancés di M. Musk valorizza Twitter a 43,4 miliardi di dollari, contre environ 37 miliardi all’heure actuelle.

La risposta di Twitter

Twitter a indiqué jeudi qu’il allait «esaminatore con attenzione» l’offre du patron di Tesla Elon Musk de racheter l’entreprise et de la ritirar de la Bourse newyorkaise. Le réseau social a indiqué dans un communiqué « avoir reçu l’offre non sollicitée et non contraignante d’Elon Musk d’acquérir l’ensemble des actions ordinaires en circolazione de l’entreprise au prix de 54,20 dollari in numerario ».

« Il consiglio di amministrazione di Twitter va esaminatore con attenzione l’offre pour determiner la linea di condotta qu’il etime servir au mieux les intérêts de l’entreprise et de tous les actionnaires de Twitter », ajouté le groupe.