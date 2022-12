Magali Berdah, in lacrime, accusa Booba di cyberbullismo in un video: il rapper se la riprende (VIDEO)

In guerra con il rapper Bubba da mesiL’ex editorialista Cyril Hanouna ha espresso il suo fastidio in un video sul suo account Instagram. Il capo dell’azienda piange e chiede “tutto si ferma perché lei non ce la fa più”.

Quindi ti spiego. Sta realizzando questo video perché dovrà affrontare grossi problemi legali e finanziari che non sarà in grado di superare. Lei sa che io (noi) lo sappiamo e sta arrivando velocemente. Buone feste a tutti anche da Magalaxxx 😘❤️🏴‍☠️ pic.twitter.com/1HFEflQEI0 – buba 24 dicembre 2022

Poche ore dopo, è stato il turno di Booba di pubblicare il video di Magali Birda. Per il duca di Boulogne, invece, non c’è simpatia per chi lo accusa di frode. “Quindi ti spiego. Sta realizzando questo video perché dovrà affrontare grossi problemi legali e finanziari che non sarà in grado di superare. Lei sa che io (noi) lo sappiamo e sta arrivando velocemente. Buone vacanze a tutti, anche Magalaxxx.”

Cause legali

Le due star si sono già scontrate in tribunale e questo Si è conclusa con la vittoria di Bubba.

D’altra parte, per quanto riguarda il cyberbullismo, molti netizen saranno perseguiti nel 2023. Undici uomini e una donna saranno portati in tribunale per aver molestato Majali Berdah sui social network.

“Tredici persone sono state arrestate mercoledì da Var, Mosella, Seine-Saint-Denis, Gironde, Hauts-de-Seine, Sarthe, Alpes-Maritimes, Corsica, Seine-Maritime e Parigi.disse l’accusa.

Baba Reality TV ha elencato una quindicina di denunce che sono state presentate in seguito alle molestie che Baba ha compiuto sui suoi social network. Da parte sua, il rapper ha sporto denuncia contro X per denunciare le pratiche commerciali ingannevoli attribuite a “Shona Events”, un’agenzia influente per la signora Bardah, e una truffa organizzata.