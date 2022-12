Un disastro incombe per i fan del personaggio di Orelsan: “Ho intenzione di smettere completamente…”

Il francese di Caen non ha chiuso la porta fino alla fine della sua corsa al suo ultimo album civiltà. Ne ha dato una parte in privato nel documentario”Non mostrarlo a nessuno a suo fratello Clément Cotentin. In particolare, spiegando parola per parola: “E poi smetto di rappare..

La notizia ha fatto scalpore tra i fan. In un’intervista pubblicata su Spotify, il rapper ha voluto descrivere le sue osservazioni. “In effetti, sarei sorpreso se ti fermassi.” Lui comincia. Tuttavia, non esclude di ripetersi più spesso. “D’altra parte, ciò che è possibile è che io non pubblichi un album come questo. Prenderei totalmente in considerazione l’idea di interrompere il personaggio di Orelsan, perché è semplicemente troppo pesante. Togliti la tua privacy. Ho fissato aspettative molto alte. Devo chiedermelo con ogni album. E semplicemente perché ci vuole troppo tempo.”

È anche tornato su un’altra frase che ha fatto scorrere molto inchiostro. Nel suo ultimo album ha scritto:Ero da solo e siamo in migliaia. Presto mi dimenticherete tutti. Questa frase è stata scritta durante l’inizio del progetto. “Onestamente mi sono detto che quando fai musica, hai delle persone che ti seguono. sei gentile’.” Ma non dura per sempre. “Un momento, il pubblico seguirà qualcun altro e te ne andrai. Ciò che è normale è la vita. In questa frase, fu presto un po’ pessimista. Tutto dipende dal significato che dai a “presto”. Quello che voglio dire è che a un certo punto le persone non mi ascolteranno e questa è una buona cosa”.