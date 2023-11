Alexander Block ottiene la quattordicesima vittoria consecutiva sconfiggendo Corentin Moute e arrivando ai quarti del suo primo avversario

Alessandro Blocco Si è qualificato per i quarti di finale del Dandred Challenger Tennis Championship, che si è svolto su campi in cemento e valeva 73.000 euro, giovedì in Svezia.

Alexander Block, numero 412 del mondo e qualificato, ha vinto in due set 7-6 (8/6), 6-1 sui francesi. Mottetto Corentin, al 133esimo posto nella classifica mondiale, ottenendo la sua 14esima vittoria consecutiva. L’incontro è durato un’ora e 41 minuti.

Nei quarti di finale, al suo primo torneo Challenger, Alexander Block, ex numero uno del mondo juniores, affronterà il 18enne ceco Jakub Mencic (ATP 152).

Alexander Block, anche lui 18enne, vanta due vittorie nei tornei ITF di Glasgow e Sunderland, i suoi primi successi tra i professionisti.

Mercoledì, anche David Goffin si è qualificato per i quarti di finale dopo aver sconfitto il russo Alibek Kashmazov 7-5, 7-5, 264esimo nella classifica mondiale e qualificatore. Affronterà Brandon Nakashima, n. 143 del mondo e testa di serie n. 8, prima di un potenziale duello contro Blocks in semifinale. Da parte sua, Gauthier Unclein (ATP 227) è stato costretto a ritirarsi prima della partita del secondo turno, mentre Gilles Arnaud-Belli (ATP 468) e Joris De Lore (ATP 145) sono stati eliminati al primo turno.