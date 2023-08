“CDK Show”: La stampa italiana ha finalmente scoperto che Charles de Cutlieri è un calciatore

Charles De Ketelaere è stato abbracciato direttamente dai tifosi dell’Atalanta regalando la vittoria alla sua squadra alla prima ascesa al match.

Era il 1 aprile 2022: Carlo de Kettleery Ha segnato il suo ultimo gol ufficiale fuori casa a Beerschot. CDK avrebbe voluto credere a un brutto pesce d’aprile, ma la verità è là fuori: da allora non ha più segnato, con sua grande frustrazione.AC Milan che comunque ha speso 36 milioni.

Ci sono voluti 28 minuti per farloAtlanta Quello che non è riuscito a fare durante un’intera stagione al Milan. Aprendo le marcature all’83’ in casa del Sassuolo, i Red Devils si sono ripresi parte del merito stampa oltralpe.

La Gazzetta dello Sport ha definito “Charles De Ketelaere Show” e ha notato la discrepanza con le sue prestazioni precedenti, mentre Eco di Bergamo ha scritto: “Causa carte e trattative, il suo trasferimento è stato ritardato, ma non è successo niente”. pece. Il suo impatto sulla partita è stato enorme, non solo per il suo gol, ma anche per la sua presenza in partita e per la fiducia che aveva nei suoi compagni. Cosa imponi come donna incinta ad Atlanta?