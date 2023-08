Amadou Onana ed Everton corretti dall’Aston Villa, Youri Tielemans ha surclassato l’ex talento della Pro League

I Red Devils duellano a centrocampo in occasione di Aston Villa – Everton. Ma Amadou Onana e Yuri Thielmann non hanno partecipato alla festa.

Un solo detentore belga nella partita inaugurale di Aston Villa – Everton questo pomeriggio: Amadou Onana Era schierato a centrocampo dei Toffees, mentre Youri Tielemans era in panchina. Come a Newcastle, Unai Emery gli ha preferito Douglas Luiz e Boubacar Kamara nel match contro i Villans 4-2-3-1.

E sinceramente non ci si può sbagliare visto il risultato: Villa ha vinto 4-0. Il grande uomo della riunione è stato chiamato Leon Bailey, autore di Aim and Help. L’ex Genk aveva già piegato la partita quando è stato sostituito da Tielemans allo scoccare dell’ora, reagendo dolcemente dopo aver subito il 5-1 in casa del Newcastle.

D’altra parte, la situazione si sta facendo più cupa everton. L’arrivo di Sean Dyche ha avuto il vantaggio di dare una spinta ai Toffees la scorsa stagione, ma non si può dire lo stesso a inizio anno: la squadra è ancora in attesa del suo primo punto… e del suo primo gol.