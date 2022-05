L’uso dell’aspirina come prevenzione è messo in dubbio

Francia 3

L’aspirina è messa in discussione in alcuni casi. In effetti, è spesso prescritto in prevenzione, ma questo è nuovo, forse rischioso. “Si on riguardo ce qui se passe en France, il ya plus de 4 million 600 mille personnes qui prennent tous les jours une petite dose d’aspirine en prévention cardiovasculaire, pour éviter notamment un infarctus du myocarde, parce que l’aspirine fluidify blood “analizza il medico e giornalista Damien Maskart.

Gli esperti hanno concluso che l’aspirina dovrebbe essere interrotta nella prevenzione primaria per due motivi, come spiega Damien Maskert: “In primo luogo perché studi recenti hanno certamente confermato che l’aspirina a basso dosaggio in prevenzione primaria può prevenire solo una frazione degli incidenti cardiovascolari ma senza ridurre la mortalità. Soprattutto, in prevenzione primaria, i rischi sono molto più alti dei profitti”.