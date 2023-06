Il lancio di Snapdragon 8 Gen 3 è anticipato al 2023

Qualcomm Ora ha invitato i potenziali partecipanti a Vertice di Snapdragon ASalva la data Dall’inizio dell’evento a Maui, Hawaii, come al solito, ma non nel periodo dell’anno che ti aspetteresti. Il produttore dell’attrezzatura ha dichiarato che l’evento si terrà dal 24 al 26 ottobre 2023 alle https://www.qualcomm.com/company/events/snapdragon-summitIl produttore dell’attrezzatura ha dichiarato che l’evento si terrà dal 24 al 26 ottobre 2023, mentre era stato fissato per novembre negli anni precedenti.

Di conseguenza, ora si crede che Snapdragon 8 Gen 3 Sarà rivelato presto, come parte del “La prossima ondata di straordinaria innovazionedi Qualcomm. La prestigiosa chat station digitale afferma che apparirà sotto forma di nuovi smartphone di punta già a novembre 2023, a partire dal Xiaomi 14 di Xiaomi.

Successivamente, concorrenti come Vivo x100 Seriale One Plus 12successori con lo stesso nome nella serie QOO 11 E una nuova generazione di realm gt Per non parlare della nuova serie Redmi Serie K di Xiaomi.

Questi sono, ovviamente, dispositivi di fascia alta dei propri marchi, con funzionalità premium aggiuntive: ad esempio, i dispositivi Vivo X100 ora dovrebbero essere dotati di un sistema di imaging “rivoluzionario“, di tecnologia avanzata e tecnologia all’avanguardia. Fotografia dalle immagini.

