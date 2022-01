Marco, vincitore per 1-0 del Ghana nel Gruppo C, e del Senegal che ha battuto 1-0 lo Zimbabwe nel Gruppo B, è riuscito ad accedere lunedì alla 33a edizione della Coppa d’Africa (CAN), in Camerun.

Nello shock del terzo set, l’attaccante ghanese del Genk Giuseppe Paintzel Si è dato la migliore occasione per la sua squadra. Il suo tiro di curling dai 20 metri ha costretto il portiere marocchino Yassine Bounou Fuori dal big game (72).

L’unico gol della partita è caduto a 7 minuti dal momento in cui Sofiane Boufal Ha recuperato un pallone che era in ritardo in area per consegnare la vittoria agli Atlas Lions.

Il trequartista La Gantois Tarik TissoudaliQuello trattenuto al 78′ è andato vicino al secondo gol a fine partita ma è stato salvato dal portiere. Joe Woolacott (90 ore + 1).

Marocco Vahid Halilhodzic, o Selim Amallah (Standard) Giocando tutta la partita, ha segnato tre punti preziosi confermando la sua forza difensiva con 12 reti inviolate negli ultimi 13 incontri, numero che scende a 15 su 17 tenendo conto della Coppa d’Arabia giocata dalla squadra di A’. .

Nell’altra partita del girone, le Comore, il pollice più piccolo della competizione, hanno perso per il minor distacco dal Gabon (0-1). Aaron Bubindza Ha segnato l’unico gol della partita dopo 16 minuti di gioco.

Il giorno successivo, 14 gennaio, il Marocco affronterà le Comore (17:00) e il Ghana affronterà il Gabon (20:00).

Nel secondo girone, il Senegal ha negato 11 giocatori. Abdullah Sik (Anversa) – Nella sua 28esima lista, ha battuto lo Zimbabwe 1-0 grazie a un rigore nel finale Sanyo Manè (90 ore + 7).

All’altro incontro del gruppo, Guinea, con Ibrahima Sissi (Siraeng) nella ripresa, giocato 1-0 dal Malawi grazie ad un gol diisasia sila (35e).

Così, Senegal e Guinea si dividono il primo posto (3 punti) prima di affrontarsi venerdì (14). Lo stesso giorno (17:00), Malawi e Zimbabwe cercheranno di raccogliere i loro primi punti nella competizione.