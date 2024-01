L'undici Jupiler Pro League è composta solo da giocatori in scadenza di contratto

È il 31 dicembre e mancano solo poche ore all'apertura definitiva del mercato invernale. Dal 1° gennaio i giocatori in scadenza di contratto potranno trattare con il club di loro scelta, in vista del trasferimento a parametro zero, la prossima estate.

Da parte nostra abbiamo creato una rosa composta interamente da undici giocatori in scadenza di contratto. Il risultato è molto buono. Abbiamo scelto un 4-4-2 offensivo.

Tieni presente che alcuni club hanno un'opzione che consente loro di estendere automaticamente i contratti dei loro giocatori. Al momento della stesura di questo articolo, tale clausola non è ancora stata attivata per nessuno dei giocatori della squadra che abbiamo messo nero su bianco. Sono quindi liberi di sedersi al tavolo con i leader interessati ai loro servizi. Il che sicuramente dà idee per alcune squadre.

Nell'obiettivo, è sicuramente verso Hervé Cuvi (Charleroi) Questo ci ha trasformato. Anche Gaetan Cook (FC Malines) era un candidato interessante, ma il burkinabé sembra essere migliore dell'ex Genk, e sotto diversi aspetti. Dopo averci pensato, alla fine è il momento Norio Fortuna (Gand) Abbiamo deciso di assegnare il ruolo di terzino sinistro. A destra è chiaro Daniel Munoz (Genk) che troviamo. Un sicuro valore per il nostro bellissimo ed affascinante concorso. Jan Vertonghen (RSC Anderlecht) et al Mervil Bobby Boukadi (Standard di Liegi) Da parte loro, questa sembra essere l’opzione migliore per impostare il nostro snodo difensivo centrale. A centrocampo A Sven Combs (Gand) e Leonardo Lopez (Cerchio)Una meravigliosa combinazione di esperienza e talento. Per sfamare i predoni, ce n'è per tutti i gusti, ma è difficile non notarlo Nacer Chadli (Westerlo) e Kylian Hazard (RWDM)Se il primo accenno era tutt'altro che confuso come prima, il fratello di Aiden, dal canto suo, resta particolarmente affamato dopo questi lunghi mesi trascorsi in infermeria. Per configurare l'attacco, ci affidiamo a Michael Fry (Anversa) e Benito Raman (RSC Anderlecht). Undici pezzi giocabili sono almeno tra i primi otto.

Ti invitiamo a creare la tua squadra. Per conoscere l'identità dei giocatori alla scadenza del contratto è sufficiente cliccare su questo link: Trasferimento di mercato.