Jan Koller (ex Anderlecht) capocannoniere con cinquanta gol

Jan Koller, un nome che sicuramente la dice lunga per i tifosi del Lokeren e dello Sporting Anderlecht. Il ceco, infatti, ha vestito i colori dell'FC Waasland dal 1996 al 1999 prima di proseguire definitivamente la sua brillante carriera, al Lotto Park, dove ha giocato per il MOV, dal 1999 al 2001. Un marcatore eccezionale che ha lasciato solo bellissimi ricordi, per gli appassionati di calcio belgi .

Questa domenica, come ogni anno, i veterani dello Slavia Praga hanno affrontato lo Sparta Praga (2-5). Un derby seguito da migliaia di tifosi di entrambi gli schieramenti. Una partita in cui Jan Koller ha segnato il primo dei cinque gol della sua squadra. Una prestazione notevole per qualcuno che festeggerà il suo 51esimo compleanno il prossimo marzo.

Si è formato allo Sparta Praga e nella capitale ceca ha iniziato la sua carriera professionistica prima di dirigersi in Belgio. Dopo la sua visita nel nostro Paese, Jan Kohler ha giocato, tra gli altri, anche con il Borussia Dortmund e il Monaco.

Registrato da Jan Kohler

Campione ceco nel 1995 con lo Sparta Praga.

Campione belga nel 2000 e nel 2001 con l'RSC Anderlecht.

Campione tedesco nel 2002 con il Borussia Dortmund.

Vincitore della Coppa di Repubblica ceca nel 1996 con lo Sparta Praga.

Vincitore della Coppa del Belgio nel 2000 con l'RSC Anderlecht.

Leggi anche

777 Partners rompe la banca: tutte le luci sono verdi