L’ultimo bacio è stato fatale

C’è un addio che dura per sempre. L’anno scorso, in questo periodo, eravamo convinti che la visita dei Kiss allo Sportpaleis di Anversa sarebbe stata l’ultima sulla nostra terra. Alla fine non se ne fece nulla e per qualche mese il gruppo annunciò il suo ritorno in Belgio. È stata una sala ben arredata del Palais 12 che ha ospitato la sesta visita degli americani a Bruxelles, secondo Paul Stanley, cantante e chitarrista della band, davanti a un pubblico composto da fan da tutto il mondo. Abbiamo potuto vedere le bandiere messicana e brasiliana quando una delle tante telecamere utilizzate dal gruppo sui tre schermi giganti ha trasmesso le immagini della folla in delirio delle prime note rock and roll dei Led Zeppelin proiettate sugli enormi muri di cinta. Bisogna ammettere che gli americani di Skid Row hanno avuto il vantaggio di riscaldare l’atmosfera nella prima parte offrendo una selezione particolarmente forte di buoni orologi. Anche se il gruppo si è presentato con il chitarrista David Michael “Snake” Sabo come unico sopravvissuto della formazione originale. Trattenuta dalle emergenze familiari, la leader e chitarrista Rachel Pollan è stata sostituita con breve preavviso dai musicisti responsabili della creazione di Soundcheck. Nonostante gli evidenti limiti del suono, gli americani, guidati da Eric Gronewal (ex-HEAT) con un buon suono, hanno interpretato anche i loro più grandi successi (Slave To The Grind, 18 e Life, I Remember You, Monkey Business, Youth Gone Wild) alcuni estratti dal loro ultimo album, The Gang’s All Here, è stato pubblicato lo scorso anno.

Così le cose si sono fatte serie poco prima delle 21, quando gli schermi hanno trasmesso le immagini dei musicisti che escono dai loro camerini prima di arrivare sul palco nascosti dal gigantesco sipario colpito dalle quattro lettere KISS. In pochi secondi, il calare del sipario ha rivelato i quattro musicisti truccati, supportati al meglio da effetti pirotecnici ed esplosioni. Chiunque non abbia mai avuto la possibilità di vedere i Kiss in concerto si sta perdendo qualcosa nella propria vita. Se sono stati i veri precursori del glam metal, gli americani si sono dimostrati anche ex maestri del grading. Suonando con gli stessi standard da più di 45 anni, Paul Stanley, l’uomo con una stella, e Gene Simmons, l’uomo dalla lingua tagliente, hanno orchestrato il loro spettacolo con la precisione di un orologio svizzero. Numerose esplosioni hanno scosso le pareti del Palace 12 Rock City di Detroit e Shout It Loud, le prime due tracce eseguite dalla band. Le differenze con il precedente concerto di Anversa dello scorso anno si limitavano alla trasmissione di immagini che rievocavano 50 anni di esistenza del gruppo con estratti dal famoso concerto Alive I pubblicato nel … 1975. Ma il pubblico non si stancava mai di queste innumerevoli ripetizioni. . Tanto più che il gruppo si è preso la briga di inserire nella propria lista alcune chicche “inedite”. Say Yes, dall’album Sonic Boom, è stato il primo di questi. La seconda, e molto più sorprendente, è l’esplosiva interpretazione di “Makin’ Love”, tratta dall’album Rock And Roll Over (1976)!

Il pubblico è stato ancora una volta invitato a sorvolare Paul Stanley, appeso al suo cavo, per raggiungere il fondo della stanza su un palco alternativo per interpretare il successo planetario I Made for Lovin’ You in un indescrivibile rave di massa. Gene Simmons ha tossito di nuovo sangue mentre saliva sulla piattaforma di God Of Thunder. Proprio mentre i due leader del gruppo erano al centro della scena, Eric Singer, il batterista, ha chiamato l’assolo di batteria prima di eseguire, da solo al piano, la brillante strofa. Da parte sua, il chitarrista Tommy Thayer ha messo in fila riff e assoli di chitarra con precisione diabolica. Tutte queste belle persone si sono congedate (sicuro?) dai loro fan sotto i coriandoli e i palloncini lanciati sulla folla dalle prime note di Rock and Roll All Nite e Do You Love Me con l’addio di Paul Stanley: “Bruxelles, non dimenticheremo mai you”, accompagnata da un messaggio “Kiss Loves Brussels”, che viene trasmesso su maxischermi. In questo momento, per quanto solenne, suonava davvero la campana a morto per un bacio? Solo il futuro lo dirà…