Secondo un articolo Parigi Partita Francia di Seraphine Roger

La principessa Alexandra del Lussemburgo ha detto “sì” a Nicholas Bagory sabato 22 aprile. Poco dopo le 15 è partito dal Palazzo granducale il corteo formato dalla famiglia granducale e aperto dai fidanzati. Le nuvole erano basse e minacciose questo pomeriggio primaverile, ma la processione è passata attraverso le gocce di pioggia mentre si dirigeva verso il municipio del Lussemburgo.

Principessa Alexandra del Lussemburgo, habillée d’un ensemble écru e d’une cape de la même couleur, a ralenti the pas alors qu’elle foulait un long tapis rouge déroulé sur la place Guillaume II, the temps d’offrir des saluts à crowd . Al suo fianco, il suo fidanzato francese, Nicolas Bagourie, indossava un completo blu navy. I lussemburghesi non hanno esitato ad applaudire gli sposi durante il loro cammino.

La principessa Alexandra del Lussemburgo e Nicholas Bagurey arrivano al municipio della città di Lussemburgo il 22 aprile 2023. © Mischa Shoemaker

A pochi passi c’erano la Granduchessa Maria Teresa, vestita di rosso, così come il Granduca Enrico di Lussemburgo. A seguire il principe ereditario Guillaume e sua moglie, la principessa Stephanie, che hanno scelto un abito blu. Il principe Felix, accompagnato dalla principessa Claire in giallo, ei principi Louis e Sebastian hanno chiuso il corteo.

La principessa Alexandra del Lussemburgo e Nicholas Bagurey arrivano al municipio della città di Lussemburgo il 22 aprile 2023. © Mischa Shoemaker

Secondo concerto in Francia

Poco meno di un’ora dopo, dopo il rito civile svoltosi sotto lo sguardo dei propri familiari, sono usciti tutti dal Municipio. Dopo qualche sorriso alla folla, sono tornati al Palazzo Granducale, prendendo la rue de la Reine. Alle 18 era previsto un ricevimento, al quale hanno partecipato ospiti invitati dalla coppia e rappresentanti delle autorità lussemburghesi.

La coppia celebrerà nuovamente il proprio matrimonio, questa volta religiosamente, tra una settimana. La cerimonia si svolgerà sabato 29 aprile in Francia, nella chiesa di Saint Trophyme de Bormes-les-Mimosas, non lontano dal comune di Capasone, dove la famiglia granducale possiede una tenuta.