Eurovision 2022: la Top 10 dei bookmaker

Sabato è in programma la grande serata finale. Il belga Jérémie Makiese si è qualificato con il titolo di “Miss You”.







Scrivendo con Belga

Pubblicato il 13/05/2022 alle 21:15 Tempo di lettura: 2 minuti



yEremy Makies, la vincitrice della nona stagione di The Voice Belgium, è riuscita a qualificarsi per la finale dell’Eurovision 2022 giovedì sera difendendo il suo titolo “Miss You”, una canzone con voci pop mescolate a un tocco di hip-hop.







Anversa ha guidato il Belgio alla finale, insieme a rappresentanti di Repubblica Ceca, Azerbaigian, Polonia, Finlandia, Estonia, Australia, Svezia, Romania e Serbia.

Insieme a Ucraina, Svizzera, Armenia, Islanda, Lituania, Portogallo, Norvegia, Grecia, Moldavia e Paesi Bassi, si sono tutti qualificati martedì dopo la prima semifinale.

Chi finirà tra i primi dieci?

Quest’anno, le previsioni collocano l’Ucraina come vincitrice della competizione. Una situazione che può sembrare un simbolo, in un momento in cui il Paese si trova sotto il fuoco dei bombardamenti russi. Al secondo posto, la Svezia ha vinto la competizione, seguita da Italia e Spagna.

Poi, dopo la Spagna, hanno messo il Regno Unito, seguito da Grecia e Polonia. Serbia, Norvegia e Paesi Bassi sono vicini alla top ten della classifica.

Il Belgio è al diciannovesimo posto, secondo le previsioni dei bookmaker.

Resta da vedere se i voti delle giurie pubbliche e professionali daranno ragione ai bookmaker.