Passa le notti da solo “a suonare la consolle”, mestamente

Il principe Harry sta attraversando un periodo molto buio. Il principe Harry, duca di Sussex, lascia l’Alta Corte di Londra per testimoniare contro un tabloid accusato di aver violato i messaggi vocali. È la prima apparizione di un membro della famiglia reale al timone in oltre un secolo, a Londra, nel Regno Unito. – © BestImage, Backgrid UK / Bestimage

Il principe Harry sta attraversando un periodo buio? Da diverse settimane girano voci su di lui: si dice che sia solo, perso e sempre più estraneo a sua moglie, Meghan Markle, con la quale si dice che i rapporti siano sempre più tesi. Inoltre, secondo un parente della coppia, il giovane padre non vivrà davvero nella stessa realtà di tutti gli altri…

Ma cosa succede al principe Harry? Mentre il figlio di Carlo III sembrava felicissimo della sua nuova vita americana, nella sua magione di Montecito con la moglie Meghan Markle e i loro due figli Archie (4 anni) e Lilibet (2 anni), da qualche settimana tutto era peggiorato secondo la stampa britannica e americana. In realtà tutti dicono che trent’anni ora saranno sull’orlo del divorzio e più soli.

E la giornalista che ha dato inizio a tutto è Camilla Tominay del Daily Telegraph, che ha rivelato che il principe vive regolarmente a San Vincente, un insieme di bungalow a Los Angeles dove non ci sono giornalisti e che da allora è diventato il suo santuario. al tempo. Un precedente di stampa che ho recentemente completato con diversi dettagli, in particolare che il giovane passerà il suo tempo.vivere di notte“Divertiti e basta”Giocare con la sua console“.

Una nota dolente per il fratello del principe William che stava così per uscire da questa bolla d’oro che si era costruita con l’attrice americana dal loro incontro nel 2016 e dal loro matrimonio nel 2018. E chi non sa più su chi contare! Va detto che, lontano dagli amici inglesi, dalla famiglia (da cui si era separato da diversi mesi) e dalla moglie, il Principe sta diventando sempre più solo. E questo è ciò che si è visto nella sua ultima apparizione!

Meghan Markle è molto assente

Infatti, sia per l’incoronazione di Carlo …

