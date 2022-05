Luke Trollmans non dà buone notizie, ecco le sue previsioni…

Un anticiclone centrato al largo del Golfo di Biscaglia sta attualmente guidando una corrente oceanica abbastanza fresca sull’Europa occidentale con periodi nuvolosi e anche schiarimenti che sarebbero molto belli a Gaume e anche con tempo soleggiato sulla costa e nelle Fiandre occidentali.

Il piccolo inconveniente sta nelle temperature che appariranno questo giorno dell’ascesa da 15 a 19 gradi Celsius nei rilievi delle Ardenne e in mare e da 19 a 22 gradi Celsius in altre zone.

Venerdì troveremo un vento da nord-ovest ben diretto che ci porterà più freschezza sotto cieli nuvolosi o mutevoli e alcuni periodi soleggiati più significativi nella metà settentrionale del paese.

Il massimo, decrescente, apparirà a malapena da 15 a 18 gradi nelle Ardenne e nella regione costiera e da 18 a 20 gradi in pianura.

L’anticiclone, che salirà all’inizio del fine settimana verso le aree a nord-ovest della Scozia, continuerà ad organizzare con più bassi sopra la Finlandia, un flusso di aria fredda polare nel Mare del Nord che ridurrà nuovamente le temperature diurne di un massimo di un pochi gradi tra 11 e 15 gradi negli altopiani orientali, 15-17 gradi nel mare e localmente 18 gradi in pianura.

Fortunatamente sarà secco con periodi nuvolosi e qualche tempo soleggiato più presente nelle regioni occidentali e settentrionali.

Da domenica i rischi di precipitazioni o pioggia aumenteranno soprattutto all’interno del Paese con rovesci che si diffondono nel centro e nell’est del Paese in un’atmosfera in cui le temperature rimangono molto basse durante la stagione (massima tra 11 e 18 gradi Celsius).

La situazione all’inizio della prossima settimana rimarrà critica in termini di temperature con un basso arrivo nel Mare del Nord che manterrà i rischi di precipitazioni nel nostro Paese.

L’aria in arrivo nel Benelux lunedì sarà più fresca rispetto ai giorni precedenti con 9-13 gradi nella parte orientale del Paese e tra 13 e 16 gradi dal centro a ovest.

Andamento meteorologico per il resto della prossima settimana:

I modelli mostrano un’estensione dell’anticiclone settentrionale verso la Scandinavia meridionale e una depressione che arriva a ovest del Golfo di Biscaglia.

Questo sviluppo porterà un flusso d’aria meno freddo e poi molto caldo sulla Francia orientale e sulla Germania meridionale, suggerendo che in seguito potremo beneficiare di un’atmosfera più mite con temperature che ritornano tra 19 e 22 gradi Celsius in pianura e tra 15 e 19 gradi percentuali . Sulla costa, come nelle Ardenne. Bisogna comunque tenere conto delle precipitazioni o piogge che dovrebbero cadere soprattutto nei prossimi mercoledì e giovedì.